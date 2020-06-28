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Строительство домов из бруса в Сыктывкаре и РК

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О компании “Центр домостроения”

Строительство домов из бруса — направление, которым мы занимаемся с 2012 г. Построили больше 100 деревянных домов на территории Республики Коми.

Работаем честно, порядочно. Цены не заламываем, поэтому у нас очередь на несколько месяцев вперед.
Мы работаем по договору. Вы оплачиваете за работы только после того, как примете их.

Нужен проект? Мы сделаем вам проект дома бесплатно!
В наших каталогах представлены различные проекты домов и бань на любой вкус и кошелек:
— проекты одноэтажных домов;
— проекты домов с мансардой;
— проекты двухэтажных домов.

Если типовые не понравятся, — мы сделаем Вам индивидуальный проект. При заказе дома разработка проекта и сметы выполняется бесплатно.

Строим ли мы средства субсидий и ипотеку? Да!
Наша компания с радостью построит прекрасный дом по этим программам.
У вас есть возможность получить до 260 000 руб. при строительстве дома в нашей компании (налоговый имущественный вычет).
Если вы строите дом на средства ипотечного кредитования, то вам возместят и 13% по ипотеке — до 390 000 руб.

Строительство домов из бруса доверяют только профессионалам. Решение построить дом — это важный и ответственный этап в жизни каждого человека.

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Соблюдение сроков
Мы профессионалы в своем деле, поэтому сдаем объекты точно в указанный в договоре срок
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Гарантия
Даем гарантию на строительные работы до 5 лет
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Господдержка
Работаем с материнским капиталом и субсидиями
Румянцева Галина о работе компании Центр домостроения»
Румянцева Галина о работе компании Центр домостроения»
Мнение Мишариной Алины о компании «Центр домостроения»
Мнение Мишариной Алины о компании «Центр домостроения»
Отзыв Галины о компании «Центр домостроения»
Отзыв Галины о компании «Центр домостроения»
Галина Бородулина о компании «Центр домостроения»
Галина Бородулина о компании «Центр домостроения»
Мнение Андрея Нутрихина о компании «Центр домостроения»
Мнение Андрея Нутрихина о компании «Центр домостроения»
Отзыв Дмитрия о компании «Центр домостроения»
Отзыв Дмитрия о компании «Центр домостроения»
Конаковы Людмила и Михаил о компании «Центр домостроения»
Конаковы Людмила и Михаил о компании «Центр домостроения»
Мнение Романа о компании «Центр домостроения»
Мнение Романа о компании «Центр домостроения»

Отзывы о компании "Центр домостроения"

Наша компания построила более 100 деревянных домов. Мы работаем с душой, ответственно. Качественная
работа не остается без внимания. Реальные отзывы наших клиентов:
Румянцева Галина о работе компании Центр домостроения»
Румянцева Галина о работе компании Центр домостроения»
Мнение Мишариной Алины о компании «Центр домостроения»
Мнение Мишариной Алины о компании «Центр домостроения»
Отзыв Галины о компании «Центр домостроения»
Отзыв Галины о компании «Центр домостроения»
Галина Бородулина о компании «Центр домостроения»
Галина Бородулина о компании «Центр домостроения»
Мнение Андрея Нутрихина о компании «Центр домостроения»
Мнение Андрея Нутрихина о компании «Центр домостроения»
Отзыв Дмитрия о компании «Центр домостроения»
Отзыв Дмитрия о компании «Центр домостроения»
Конаковы Людмила и Михаил о компании «Центр домостроения»
Конаковы Людмила и Михаил о компании «Центр домостроения»
Мнение Романа о компании «Центр домостроения»
Мнение Романа о компании «Центр домостроения»

Наши работы

Все Дома Бани
Дом 9 на 10 с мансардой: план 1 этажа
Дом 9 на 10 с мансардой: план 2 этажа
Дом 9 на 10 с мансардой: план 1 этажа
Дом 9 на 10 с мансардой: план 2 этажа

Дом 9 на 10 с мансардой

Адрес: сп. Холмы
Тип дома: полуторный
Проект: в подарок
Габариты и площадь: 9х10
Материал: брус нестроганый
Фундамент: ленточный
Кровля: металлочерепица
Срок строительства: 40 дней
Узнать стоимость
Дом 8 на 10 из бруса: конечный этап
Дом 8 на 10 из бруса с мансардой
Дом 8 на 10 из бруса: работы над кровлей
Дом 8 на 10 из бруса: ленточный фундамент
дом 8 на 10 из бруса: план 1 этажа
дом 8 на 10 из бруса: план 2 этажа
Дом 8 на 10 из бруса: конечный этап
Дом 8 на 10 из бруса с мансардой
Дом 8 на 10 из бруса: работы над кровлей
Дом 8 на 10 из бруса: ленточный фундамент
дом 8 на 10 из бруса: план 1 этажа
дом 8 на 10 из бруса: план 2 этажа

Дом 8 на 10 из бруса

Адрес: м. Дырнос
Тип дома: полуторный
Проект: в подарок
Габариты и площадь: 8х10
Материал: брус нестроганый
Фундамент: ленточный
Кровля: металлочерепица
Срок строительства: 40 дней
Узнать стоимость
Дом из бруса с мансардой и гаражом: план 1 этажа
Дом из бруса с мансардой и гаражом: план 2 этажа
Дом из бруса с мансардой и гаражом: план 1 этажа
Дом из бруса с мансардой и гаражом: план 2 этажа

Дом из бруса с мансардой и гаражом 7 на 15

Адрес: п. В. Максаковка
Тип дома: мансардный
Проект: в подарок
Габариты и площадь: 7х15
Материал: брус нестроганый
Фундамент: ленточный
Кровля: металлочерепица
Срок строительства: 40 дней
Узнать стоимость
Дом из бруса 8 на 10 с мансардой: план 1 этажа
Дом из бруса 8 на 10 с мансардой: план 2 этажа
Дом из бруса 8 на 10 с мансардой: план 1 этажа
Дом из бруса 8 на 10 с мансардой: план 2 этажа

Дом из бруса 8 на 10 с мансардой

Адрес: с. Айкино
Тип дома: мансардный
Проект: в подарок
Габариты и площадь: 8х10
Материал: брус нестроганый
Фундамент: свайно-винтовой
Кровля: металлочерепица
Срок строительства: 35 дней
Узнать стоимость
Дом 8 на 8
Дом 8 на 8 из бруса
Дом 8 на 8 из бруса
Дом 8 на 8 из бруса
Дом 8 на 8 из бруса
Дом 8 на 8: план 1 этажа
Дом 8 на 8: план 2 этажа
Дом 8 на 8
Дом 8 на 8 из бруса
Дом 8 на 8 из бруса
Дом 8 на 8 из бруса
Дом 8 на 8 из бруса
Дом 8 на 8: план 1 этажа
Дом 8 на 8: план 2 этажа

Дом 8 на 8 из бруса с мансардой

Адрес: мкр. Эжва
Тип дома: полуторный
Проект: в подарок
Габариты и площадь: 8х8
Материал: брус нестроганый
Фундамент: железобетонные сваи
Кровля: металлочерепица
Срок строительства: 38 дней
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Дом с эркером из бруса 8 на 8

Адрес: п. Краснозатонский
Тип дома: мансардный
Проект: в подарок
Габариты и площадь: 8х8
Материал: брус нестроганый
Фундамент: свайно-винтовой
Кровля: металлочерепица
Срок строительства: 34 дня
Узнать стоимость
Дом из бруса 10 на 8 с мансардой
Дом из бруса 10 на 8: план 1 этажа
Дом из бруса 10 на 8: план 2 этажа
Дом из бруса 10 на 8 с мансардой
Дом из бруса 10 на 8: план 1 этажа
Дом из бруса 10 на 8: план 2 этажа

Дом из бруса 10 на 8

Адрес: с. Выльгорт
Тип дома: мансардный
Проект: в подарок
Габариты и площадь: 10х8
Материал: брус нестроганый
Фундамент: ленточный
Кровля: металлочерепица
Срок строительства: 38 дней
Узнать стоимость
Дом из бруса 8 на 10: план 1 этажа
Дом из бруса 8 на 10: план 2 этажа
Дом из бруса 8 на 10: план 1 этажа
Дом из бруса 8 на 10: план 2 этажа

Дом из бруса 8 на 10

Адрес: с. Вомын
Тип дома: полуторный
Проект: в подарок
Габариты и площадь: 8х10
Материал: брус нестроганый
Фундамент: ленточный
Кровля: металлочерепица
Срок строительства: 40 дней
Узнать стоимость

Проект дома бесплатно!

  • Вы с инженером детально проработаете планировку дома
  • Вы будете знать, что получите в итоге
  • Вы будете знать, что требовать от строителей
  • Вы получите точную смету на материалы и работы
  • Вы будете уверены, что Ваш дом будет надежным и комфортным, ведь проект предусматривает чертежи и все необходимые расчеты
  • После получения проекта процесс регистрации дома, дальнейших отделочных работ и установки инженерных коммуникаций упростится в разы. У Вас все будет на руках, мастерам не придется снимать размеры, выезжать. Все размеры отражены в проекте
  • Вы сэкономите свой бюджет, ведь материалы будут закуплены точно. Не будет нехватки материалов, дополнительных транспортных затрат и лишнего материала.
План дома
План дома
План дома
План дома
ВАЖНО УЧЕСТЬ!
  • Высота потолков в доме должна быть не менее 2,5 м с учетом усадки и отделочных работ! При нарушении Вы дом не зарегистрируйте!
  • Котельное помещение должно быть не менее 15 м3. При нарушении вы не сможете зарегистрировать дом.
  • Балки пола подбираются согласно длине комнаты. При нарушении полы будут прогибаться.
  • Стропильные ноги кровли подбираются согласно длине ската. При нарушении кровля прогнется.
  • При проектировании важно распланировать дом на участке, отступить все нормируемые расстояния (до соседей, дороги, забора, других построек). При нарушении дом придется передвигать (если это возможно) или сносить.
  • Лестница в доме - очень опасный элемент, она должна быть комфортной и безопасной, следовательно, не очень крутой
  • Все конструкции должны соответствовать современным требования СП (свод правил) или СНиП (строительные нормы и правила). Это можно учесть только при проектировании
  • И, наконец, дом должен соответствовать Вашим предпочтениям и функциональности. Не надо возводить 3-х этажный дом 10 на 10 для двух человек. Вам за домом потом следить, ухаживать, ремонтировать, убирать и отапливать.

Наша контактная информация

Телефон: +7 (8212) 48-47-48
E-mail: info@cd11.ru
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 8, офис 203
Режим работы:
Пн-Пт с 9.00 до 18.00
Сб - по предварительной записи
Вс - выходной
ИНН: 1101056731
ОГРН: 1161101050780
Обратная связь
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