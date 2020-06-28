Строительство домов из бруса — направление, которым мы занимаемся с 2012 г. Построили больше 100 деревянных домов на территории Республики Коми.



Работаем честно, порядочно. Цены не заламываем, поэтому у нас очередь на несколько месяцев вперед.

Мы работаем по договору. Вы оплачиваете за работы только после того, как примете их.

Нужен проект? Мы сделаем вам проект дома бесплатно!

В наших каталогах представлены различные проекты домов и бань на любой вкус и кошелек:

— проекты одноэтажных домов;

— проекты домов с мансардой;

— проекты двухэтажных домов.



Если типовые не понравятся, — мы сделаем Вам индивидуальный проект. При заказе дома разработка проекта и сметы выполняется бесплатно.

Строим ли мы средства субсидий и ипотеку? Да!

Наша компания с радостью построит прекрасный дом по этим программам.

У вас есть возможность получить до 260 000 руб. при строительстве дома в нашей компании (налоговый имущественный вычет).

Если вы строите дом на средства ипотечного кредитования, то вам возместят и 13% по ипотеке — до 390 000 руб.

Строительство домов из бруса доверяют только профессионалам. Решение построить дом — это важный и ответственный этап в жизни каждого человека.